В Мордовии осудили мошенника из Казани

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Казани, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июле нынешнего года 33-летний житель Казани на одном из сайтов нашел объявление о предоставлении услуг по строительству домов, опубликованное мужчиной, проживающим в Мордовии. Мошенник связался с автором данной публикации и предложил последнему приобрести доски по цене, являющейся ниже рыночной. Жителя Мордовии заинтересовало данное предложение.

После этого преступник позвонил другому гражданину, занимающемуся продажей досок, и договорился с ним о доставке материалов по адресу пострадавшего, а также сообщил, что оплата будет произведена после того, как доски будут привезены покупателю. Когда товар прибыл к месту назначения, мошенник вышел на связь с жителем Мордовии и продиктовал ему данные своей банковской карты для перечисления денег. Пострадавший произвел оплату, а затем, пообщавшись с настоящим продавцом, узнал, что имел место мошеннический обман. После этого житель Мордовии обратился в полицию. Сумма ущерба составила 44,85 тыс. рублей.

Спустя некоторое время мошенник был задержан. Выяснилось, что аналогичным образом преступник ограбил жителя Воронежской области, который разместил на одном из сайтов объявление о покупке щебня. Данный мужчина лишился 30 тыс. рублей. Также было установлено, что ранее мошенник был приговорен к условному лишению свободы за совершение различных злодеяний.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф