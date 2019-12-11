В Мордовии прошел четвертый этап операции «Условник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели четвертый этап оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

Четвертый этап указанной операции, направленной на предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, проводилась в период с 22 по 29 ноября.

В ходе проведения рейдовых мероприятий стражи порядка выявили 64 нарушения условий отбытия наказаний лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества, по которым было задокументировано 54 административных правонарушения.

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Источник: 13.мвд.рф