Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №10 при выдаче посылки, поступившей на имя осужденного к 12 годам лишения свободы, была обнаружена и изъята сим-карта, спрятанная внутри тюбика детского крема.

Сотрудники исправительной колонии №11 на прилегающей к учреждению территории задержали жителя Саранска, пытавшегося перебросить 14 мобильных телефонов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su