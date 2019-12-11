В УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по волейболу

В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по волейболу, посвященный памяти бывшего начальника исправительной колонии №5 Николая Шлыкова.

В турнире приняли участие команды посёлков, в которых дислоцируются учреждения, подведомственные УФСИН РФ по Мордовии.

Победу одержала команда посёлка Явас. Второе место заняла команда посёлков Ударный и Парца. Третье место досталось команде посёлка Торбеево.

В номинации «Лучший игрок» победу одержал Денис Лынов, победителем номинации «Лучший нападающий» стал Руслан Ловцов, награды в номинациях «Лучший связующий» и «Лучший принимающий» получили Леонид Щемеров и Валентин Сурков соответственно.

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Источник: 13.fsin.su