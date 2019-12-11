Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили постоянно действующую экспозицию ведомства

Вновь принятые на службу сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии и члены их семей посетили постоянно действующую экспозицию ведомства.

В фонде музея ведомства находится большое количество экспонатов, которые были собраны сотрудниками на протяжении многих лет.

Сотрудников заинтересовали редкие фотографии и документы, книги, карты, а также обмундирование представителей ведомства разных лет, творческие работы, созданные руками осужденных, запрещенные предметы, изъятые у них.

Каждый из участников экскурсии посетил помещение, где можно было увидеть условия содержания заключенных 30-40-х годов прошлого века

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Источник: 13.fsin.su