Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили постоянно действующую экспозицию ведомства

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили постоянно действующую экспозицию ведомства

Вновь принятые на службу сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии и члены их семей посетили постоянно действующую экспозицию ведомства.

В фонде музея ведомства находится большое количество экспонатов, которые были собраны сотрудниками на протяжении многих лет.

Сотрудников заинтересовали редкие фотографии и документы, книги, карты, а также обмундирование представителей ведомства разных лет, творческие работы, созданные руками осужденных, запрещенные предметы, изъятые у них.

Каждый из участников экскурсии посетил помещение, где можно было увидеть условия содержания заключенных 30-40-х годов прошлого века

Также читайте о том, что слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии защитили проекты антикоррупционной тематики.


Источник: 13.fsin.su