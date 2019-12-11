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В Мордовии разыскивается пропавший без вести уроженец Грузии

В Мордовии разыскивается пропавший без вести уроженец Грузии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина Грузии, который несколько лет назад пропал без вести.

Амбарян Отар Галустович, проживающий в селе Рождествено Ичалковского района, с 2003 года утратил связь со своими родственниками. Мужчина является уроженцем Грузии.

Известно, что на бедре разыскиваемого гражданина имеется послеоперационный шрам длиной 6 см.

Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83433)38-59-36 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф