Главный тренер сборной Мордовии по велоспорту-BMX стал победителем федерального конкурса

Главный тренер сборной Мордовии по велоспорту-BMX Юрий Вандаев стал победителем федерального конкурса под названием «Призвание-тренер!»

Министерство спорта Российской Федерации недавно подвело итоги указанного конкурса.

Юрий Вандаев стал одним из двух победителей рассматриваемого конкурса.

В качестве награды победитель получил возможность стать участником пятидневного мастер-класса в Москве с ведущими специалистами России.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru