В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 11 декабря на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 66-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Лачетти», двигаясь по улице Энгельса, совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Источник: гибдд.рф