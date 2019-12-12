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В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 11 декабря на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 66-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Лачетти», двигаясь по улице Энгельса, совершил наезд на 43-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф