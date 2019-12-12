В Саранске в ДТП пострадал 36-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 36-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 11 декабря на улице Титова. По предварительной информации, 59-летний гражданин, находившийся за рулем фургона марки ГАЗ, во время движения на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем марки «Шевроле».

Спустя некоторое время после ДТП 36-летний водитель «Шевроле» самостоятельно обращался за помощью в травмпункт.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф