В Саранске изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

9 декабря сотрудники одного из банков Саранска при пересчете выручки, поступившей из супермаркета, обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Мужчина, расплатившийся данной банкнотой, был найден в кратчайшие сроки. Гражданин сообщил, что купюру ему передал его родной брат, который, будучи индивидуальным предпринимателем, занимается оказанием услуг по доставке товаров.

Установить личность того, кто передал фальшивую банкноту брату указанного мужчины, не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф