Житель Краснослободского района во время ссоры ударил знакомого ножом в шею

В Краснослободском районе местный житель едва не убил своего знакомого во время ссоры.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что житель указанного района поссорился со своим 48-летним знакомым во время совместного распития спиртных напитков. Попойка проходила в доме последнего. В процессе выяснения отношений гость ударил хозяина жилья ножом в шею, а после этого ушел.

Пострадавший получил колото-резаную рану шеи с повреждением трахеи. Мужчина самостоятельно сообщил о случившемся полицейским.

В кратчайшие сроки знакомый пострадавшего был задержан. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф