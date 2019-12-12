Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую продать комнату

В Саранске 54-летняя местная жительница лишилась денежных средств при попытке продать недвижимость.

Несколько дней назад 54-летняя жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление о продаже комнаты стоимостью 600 тыс. рублей. Спустя некоторое время с горожанкой связался неизвестный мужчина, который сообщил о намерении приобрести недвижимость. Затем незнакомец заявил, что он хочет перечислить женщине предоплату. Под этим предлогом мужчина попросил жительницу Саранска сообщить ему данные её банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. Женщина предоставила якобы покупателю необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 60 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф