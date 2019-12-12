В прокуратуре Мордовии прошло расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии.

В ходе указанного заседания был рассмотрен вопрос о практике назначения судами наказания в виде реального лишения свободы.

В период с января по ноябрь нынешнего года в Мордовии прокуроры приняли участие в рассмотрении судами более 3,5 тыс. уголовных дел, по которым было вынесено свыше 2,5 тыс. обвинительных приговоров. Наказание в виде лишения свободы было назначено 1,4 тыс. лицам.

По итогам рассмотрения материалов коллегией прокуратуры региона был разработан комплекс конкретных мер, направленных на повышение результативности прокурорской деятельности, успешную реализацию прокурорских полномочий в судебной стадии уголовного судопроизводства.

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Источник: prokrm.ru