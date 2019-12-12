В Мордовии приговорили к обязательным работам любителя пьяных поездок

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который несколько раз садился за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

59-летний житель Атюрьевского района, будучи привлеченным к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребив спиртного, сел за руль своего автомобиля. Во время движения по селу Атюрьево нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 280 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

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Источник: prokrm.ru