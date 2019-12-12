В Ардатовском районе арестовали имущество организации, имеющей задолженность по обязательным платежам

В Ардатовском районе было арестовано имущество одной из местных организаций, которая имеет задолженность по налогам и сборам.

Межрайонная ИФНС РФ №3 по Мордовии направила в прокуратуру Ардатовского района постановление о наложении ареста на имущество ООО «Ардатовское АТП», имеющее задолженность по обязательным платежам в размере более 200 тыс. рублей.

Прокурором района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Ардатовское АТП».

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru