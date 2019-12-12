В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды недвижимости

В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды нежилого помещения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в январе 2017 года между администрацией Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды нежилого помещения без предварительного проведения торгов на право его заключения, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным указанного договора.

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Источник: prokrm.ru