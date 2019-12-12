Прокуратура Атюрьевского района выявила нарушения трудового законодательства

В Атюрьевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в ООО «МАПО «Каменка» имеет место задолженность по зарплате в размере более 1,5 млн рублей.

Кроме того, в отдельных организациях упомянутого района были выявлены нарушения требований в сфере охраны труда, среди которых допуск работников к выполнению трудовых функций без прохождения обязательных медицинских осмотров и без проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также ненадлежащее обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

Работодателям были внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, в отношении руководителей организаций было возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных дел руководители организаций были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

В интересах работников ООО «МАПО «Каменка» прокуратурой в суд было предъявлено 53 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые были удовлетворены.

По результатам принятых мер работодателем была частично погашена задолженность в размере 664 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru