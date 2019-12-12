В Рузаевском районе горела крыша жилого дома

В Рузаевском районе произошло возгорание кровли жилого дома.

Поздним вечером 11 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Сузгарье. На улице Октябрьской загорелась кровля жилого дома №1. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 143 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания кровли жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru