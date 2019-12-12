В Саранске из-за гололеда пострадали более 100 человек

В Саранске в течение нескольких дней от гололеда пострадали более 100 человек.

10 декабря в городской травмпункт за помощью обратились 55 жителей Саранска, которые пострадали из-за гололеда. 11 декабря, когда прошел ледяной дождь, помощь понадобилась более 60 горожанам. Утром 12 декабря к врачам пришли только 14 человек.

В травмпункте сообщили, что в большинстве случаев пострадавшими являются люди пенсионного возраста. Чаще всего жители Саранска ломают руки и ноги.

По информации «Известий Мордовии».

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