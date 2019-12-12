В Саранске загорелся мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 11 декабря на улице Республиканской. В подвале дома №3 загорелся мусор. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан сохранять правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru