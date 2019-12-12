Слушатели учебного центра УФСИН РФ по Мордовии сыграли в настольный теннис

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии в рамках культурно-досуговой работы со слушателями было организовано проведение турнира по настольному теннису.

Слушатели учебного центра показали свой спортивный характер, мастерство, умение отбивать мяч и лихо закручивать подачи.

Настольный теннис требует хорошей физической подготовки, позволяющей стремительно перемещаться, мгновенно наносить удары, четко выстраивать линию игры и следовать намеченному плану.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что заместитель главы Торбеевского района встретился с сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su