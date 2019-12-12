Владимир Волков провел совещание с главами районов Мордовии и Саранска

Глава Мордовии Владимир Волков 11 декабря провел совещание с главами районов республики и Саранска.

Владимир Волков заявил, что до конца текущего года необходимо ликвидировать задолженности по зарплате в организациях, которые финансируются из регионального и муниципального бюджетов.

Глава республики также отметил, что из федерального бюджета Мордовия получила дополнительную финансовую поддержку в размере около 4 млрд рублей. Эти денежные средства будут направлены на решение социальных вопросов.

Кроме того, Владимир Волков заявил за каждый день задержки по выплате заработной платы работники бюджетной сферы должны получить компенсацию.

Помимо этого, в ходе совещания было отмечено, что одной из главных задач для глав районных администраций в настоящее время является реализация программы сельской ипотеки, которая заработает в следующем году. Владимир Волков заявил, что необходимо подготовить под индивидуальное жилищное строительство участки не только в ближайших к Саранску населенных пунктах, но и в дальних.

По информации «Известий Мордовии».

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