В Саранске проходит семинар для инструкторов по плаванию

В Саранске начал работу обучающий семинар по подготовке, аттестации и переаттестации инструкторов по плаванию и спасению, а также тренеров по плаванию, работающих в стационарных плавательных бассейнах.

В учебном классе прошло организационное занятие. В плавательном бассейне участники семинара сдали контрольные нормативы, среди которых плавание на дистанции 50 метров, подъем со дна условного потерпевшего и транспортировка его на берег.

На последующих этапах семинара будут отработаны приемы оказания первой доврачебной помощи, а также будут проведены занятия по методике обучения плаванию детей различного возраста.

Завершится семинар сдачей теоретического экзамена.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru