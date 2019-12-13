В Ромодановском районе загорелся жилой дом

В Ромодановском районе произошло возгорание жилого дома.
Указанное происшествие произошло в ночь на 13 декабря на территории села Малые Березники. На улице Дорожной загорелся жилой дом №30. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 96 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru