В Саранске полицейские изъяли наркотики у 30-летнего мужчины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 30-летнего мужчины.

Вечером 12 декабря на территории лесного массива, расположенного в Ленинском районе города, стражи порядка задержали 30-летнего гражданина, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован амфетамин массой около 2 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении указанного гражданина.

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Источник: 13.мвд.рф