В Саранске пойдет под суд мужчина, который намеревался убить своего ребенка

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство своего ребенка и применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Днём 19 августа текущего года 37-летний гражданин намеревался сбросить с третьего этажа свою новорожденную дочь. Действия мужчины были пресечены участковым уполномоченным полиции ОП №1 УМВД, лейтенантом полиции Василием Мартыновым. Стоит отметить, что обвиняемый применил насилие в отношении стража порядка.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, расследование которого недавно завершилось. В скором времени обвиняемый выслушает приговор суда.

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Источник: 13.мвд.рф