Министр внутренних дел Мордовии провел личный прием граждан

Министр внутренних дел Мордовии, полковник полиции Борис Шейнкин 12 декабря провел личный прием граждан.

29 жителей Мордовии задали руководителю ведомства интересующие их вопросы. В большинстве случаев граждан интересовали темы, касающиеся трудоустройства и решения вопросов социального характера.

Министр выслушал каждого посетителя, все обращения были взяты под его личный контроль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно заместитель главы Торбеевского района встретился с сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф