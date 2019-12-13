В Саранске предприниматель принес в банк фальшивые деньги

В Саранске были изъяты из оборота две поддельные денежные купюры.

Недавно 48-летний житель Саранска, который является индивидуальным предпринимателем, принес в один из банков города несколько 100-долларовых банкнот для проверки на подлинность и дальнейшего обмена. Сотрудница финансового учреждения, осматривая предъявленные мужчиной купюры, обнаружила, что две из них являются фальшивыми.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские изъяли наркотики у 30-летнего мужчины.

Источник: 13.мвд.рф