В Темникове мужчина, подозреваемый в краже бревен, оказался причастен к хищению ульев

В Темникове сотрудниками правоохранительных органов была установлена причастность 62-летнего мужчины, подозреваемого в краже бревен, к хищению ульев.

Расследуя уголовное дело по факту кражи бревен, фигурантом которого является 62-летний гражданин, стражи порядка выяснили, что данный мужчина причастен к ещё одному преступлению. Было установлено, что подозреваемый совершил хищение четырех ульев с арендованной пострадавшим под пилораму площадки. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей. Украденное имущество сотрудники правоохранительных органов изъяли с территории, прилегающей к дому подозреваемого.

62-летний гражданин не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф