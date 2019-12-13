Житель Саранска подозревается в заведомо ложном сообщении о возможном взрыве в жилом доме

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего местного жителя, который сообщил ложную информацию о том, что в жилом доме произойдет взрыв.

7 декабря 41-летний житель Саранска, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, позвонил в полицию и сообщил о том, что в жилом доме, расположенном по адресу – улица Сущинского, может произойти взрыв. По указанному адресу оперативно прибыли все экстренные службы города. В ходе обследования квартиры, о которой говорил упомянутый мужчина, какие-либо посторонние предметы обнаружены не были.

В кратчайшие сроки 41-летний гражданин был задержан. Выяснилось, что мужчина позвонил в полицию, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф