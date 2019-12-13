В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже одежды из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается парень, который подозревается в краже одежды из спортивного магазина.

Днём 11 декабря неизвестный молодой человек, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – улица Гагарина, похитил из спортивного магазина две пары мужских брюк, футболку и джемпер. Общая сумма ущерба, причиненного торговому заведению, составила 9,5 тыс. рублей.

Известно, что разыскиваемый парень был одет в куртку черного цвета, спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой, а также имел при себе рюкзак темного цвета с коричневыми вставками.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении молодого человека, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-60, 29-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф