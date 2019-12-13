В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло утром 12 декабря в Ленинском районе города. Возле дома №65, расположенного по адресу – улица Попова, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки УАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.
Водителю УАЗа и его пассажирке понадобилась медицинская помощь.
В отношении гражданин, управлявшего иномаркой, был составлен административный материал.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе.
Источник: гибдд.рф