В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 12 декабря в Ленинском районе города. Возле дома №65, расположенного по адресу – улица Попова, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки УАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водителю УАЗа и его пассажирке понадобилась медицинская помощь.

В отношении гражданин, управлявшего иномаркой, был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф