Заместитель прокурора Мордовии посетил одно из исправительных учреждений республики

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел проверку в лечебно-профилактическом учреждении №21 УФСИН РФ по Мордовии.

Леонид Перескоков посетил столовую, жилые помещения отрядов, пост видеонаблюдения, варочный цех, психиатрическое и хирургическое отделения.

Упомянутые объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также на предмет соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Жалобы и заявления по условиям содержания и медицинского обслуживания со стороны осужденных не поступили.

Также читайте о том, что прокуратурой Мордовии совместно с юридической клиникой МГУ им. Н.П. Огарева был проведен научно-практический семинар.

Источник: 13.fsin.su