В Мордовии детей хотели накормить пальмовым маслом

В Кочкуровском районе была предотвращена попытка накормить воспитанников одного из местных детских садов пальмовым маслом.

Сотрудники Россельхознадзора обратили внимание на то, что в сопроводительных документах, которые предоставил предприниматель, доставивший продукцию в детский сад «Теремок», расположенный в селе Булгаково, имеет место несоответствие объемов сырья и изготовленного из него продукта. Из 11 тонн сырья было выработано 34,7 тонны масла.

Продукция была отправлена на экспертизу в межрегиональную ветеринарную лабораторию. Специалисты обнаружили в предоставленных образцах масла наличие сорбиновой кислоты, высокое содержание метиловых эфиров жирных кислот, а также растительные масла и жиры на растительной основе.

Предприниматель понес наказание в виде штрафа. Материалы в отношении ООО «Сигма Холод», являющегося производителем продукции, были направлены в МВД по Мордовии и региональное министерство образования.

По информации «Известий Мордовии».

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