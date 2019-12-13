В Саранске зафиксировали случай бешенства собаки

В Саранске был зафиксирован случай бешенства собаки.

Бешенством заразилась собака в селе Куликовка Октябрьского района Саранска. Владельцем животного является местный житель. В упомянутом селе был введен карантин.

Ранее случаи бешенства животных были зафиксированы в Краснослободском, Старошайговском, Теньгушевском, Ковылкинском, Дубенском, Ичалковском и Ромодановском районах.

Специалисты напоминают о том, что бешенство является смертельно опасным заболеванием.

По информации «Известий Мордовии».

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