В Саранске зафиксировали случай бешенства собаки

В Саранске был зафиксирован случай бешенства собаки.
Бешенством заразилась собака в селе Куликовка Октябрьского района Саранска. Владельцем животного является местный житель. В упомянутом селе был введен карантин.
Ранее случаи бешенства животных были зафиксированы в Краснослободском, Старошайговском, Теньгушевском, Ковылкинском, Дубенском, Ичалковском и Ромодановском районах.
Специалисты напоминают о том, что бешенство является смертельно опасным заболеванием.
По информации «Известий Мордовии».
Также читайте о том, что в нескольких школах Мордовии был введен карантин по ОРВИ.