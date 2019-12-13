На заводе «Сарансккабель» создадут 150 новых рабочих мест

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с управляющим группой компаний «Нефтехимпром» Владимиром Матыцыным и директором завода «Сарансккабель» Владимиром Логуновым.

В ходе указанной встречи были обсуждены результаты работы упомянутого предприятия в нынешнем году, а также планы на ближайшее будущее.

В настоящее время «Сарансккабель» демонстрирует позитивную динамику по всем социально-экономическим показателям. Был зафиксирован рост среднего размера заработной платы, который в настоящее время составляет 37,5 тыс. рублей.

Владимир Волков отметил, что завод должен дальше развиваться, реализовывать новые проекты, сотрудничать с новыми партнерами из других стран, а также отметил, что руководство региона окажет необходимую для достижения данных целей поддержку.

На протяжении двух последних лет на предприятии было создано 150 новых рабочих мест. В следующем году штат работников завода пополнят ещё 150 человек. Это произойдет в результате запуска новых производственных площадок.

По информации «Известий Мордовии».

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