Сборная Мордовии по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата России

Сборная Мордовии по греко-римской борьбе стала победительницей чемпионата России среди ветеранов.

Указанные соревнования проводились в период с 29 ноября по 1 декабря в Перми. В рассматриваемых состязаниях принимали участие 270 спортсменов из различных регионов России.

В общекомандном зачете соревнований победу одержала сборная Мордовии. Представители республики завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru