В Кадошкино горела баня

В Кадошкино пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 12 декабря. Возле дома №29, расположенного по адресу – улица Гражданская, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru