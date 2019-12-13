В Саранске задержали мужчин, которые уклоняются от принудительного лечения

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые уклоняются от принудительного лечения.

Утром 11 декабря в Ленинском районе Саранска сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, походку которого никак нельзя было назвать уверенной. Данный гражданин был остановлен. Выяснилось, что мужчина находится в розыске из-за уклонения от прохождения назначенного в судебном порядке лечения от наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача.

12 декабря на улице М. Расковой был задержан гражданин, объявленный в розыск по той же причине.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia