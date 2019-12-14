В Саранске заключили под стражу 28-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве

В Саранске была заключена под стражу 28-летняя местная жительница, которая подозревается в мошенничестве.

В период с января прошлого года по апрель нынешнего года 28-летняя жительница Саранска брала в долг у своих знакомых деньги, заявляя, что средства ей нужны для развития бизнеса. В общей сложности гражданка одолжила более 3,3 млн рублей. Деньги девушке предоставили 6 человек. Последние обратились в полицию после того, как жительница Саранска не вернула денежные средства в назначенный срок.

Девушка была задержана 11 декабря в Саранске. Незадолго до этого подозреваемая приехала из Москвы, где скрывалась от полицейских.

Было установлено, что в свое время девушка владела салоном красоты, но не так давно его продала, а одолженные у знакомых деньги на его развитие не тратила.

Жительница Саранска была привлечена к уголовной ответственности. В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф