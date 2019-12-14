В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Зубово-Полянского района.

Якамаскин Николай Сергеевич 1992 года рождения, являющий жителем посёлка Явас Зубово-Полянского района, 4 декабря ушел из дома, расположенного по адресу – улица Горная, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что молодой человек был одет в болоньевую куртку синего цвета, джинсы синего цвета и кроссовки черного цвета. Под левым глазом парня имеется шрам длиной 1 см.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

Также читайте о том, что в Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже одежды из магазина.

Источник: 13.мвд.рф