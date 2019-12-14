Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 53-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 53-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился работником банка.

11 декабря 53-летней жительнице Саранска, являющейся индивидуальным предпринимателем, позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем незнакомец под предлогом пресечения указанных действий попросил горожанку продиктовать ему её банковские реквизиты, а также код, пришедший в смс-сообщении. Жительница Саранска предоставила якобы работнику банка необходимые сведения. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 140,4 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф