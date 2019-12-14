В Чамзинском районе загорелся жилой дом

В Чамзинском районе произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло в ночь на 14 декабря на территории села Мичурино. На улице Садовой загорелся жилой дом №5.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными при эксплуатации электроприборов, а также соблюдать все правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru