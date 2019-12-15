Жительница Лямбиря фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Лямбире местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 41-летняя жительница указанного населенного пункта фиктивно прописала в принадлежащем ей доме трех граждан Таджикистана 1981, 1989 и 1990 годов рождения, которые фактически проживают по другим адресам.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф