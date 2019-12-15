В Саранске 31-летнего мужчину осудили за покупку и хранение наркотиков

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

9 июля текущего года 31-летний гражданин, находясь возле дома, расположенного по адресу – улица Ульянова, приобрел наркотики массой более 0,5 г. В тот же день мужчина был задержан стражами порядка.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: 13.мвд.рф