Прокуратура Чамзинского района добилась устранения нарушений трудового законодательства

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

Сотрудники прокуратуры указанного района при проверке деятельности МУП «Водоканал +» выявили, что выплата работникам данной организации заработной платы производилась не в установленные сроки.

Также было установлено, что все трудовые договоры, заключенные МУП «Водоканал+» с работниками, не содержали сведений об условиях труда на рабочем месте, а специальная оценка условий работы не проводилась.

Руководителю МУП «Водоканал+» было внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru