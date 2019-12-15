Прокуратура Чамзинского района добилась устранения нарушений трудового законодательства

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.
Сотрудники прокуратуры указанного района при проверке деятельности МУП «Водоканал +» выявили, что выплата работникам данной организации заработной платы производилась не в установленные сроки.
Также было установлено, что все трудовые договоры, заключенные МУП «Водоканал+» с работниками, не содержали сведений об условиях труда на рабочем месте, а специальная оценка условий работы не проводилась.
Руководителю МУП «Водоканал+» было внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях.
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Источник: prokrm.ru