В Саранске воспитанники детского сада посетили пожарно-спасательную часть

В Саранске воспитанники детского сада №9 посетили пожарно-спасательную часть №1.

Старший пожарный Александр Слугарёв рассказал детям о том, для чего служит каждое транспортное средство, имеющееся в распоряжении части, для чего нужна автолестница, а также показал пожарно-техническое вооружение и продемонстрировал его на практике.

Кроме того, сотрудники МЧС показали ребятам предметы боевой одежды и специальные спасательные устройства.

В конце экскурсии дети задавали интересующие их вопросы и сделали памятные фото на фоне пожарных машин.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru