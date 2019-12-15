Полицейские изъяли гашиш у 21-летнего жителя Саранска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у 21-летнего жителя Саранска.

На обочине дороги, соединяющей Саранск и Ромоданово, стражи порядка остановили 21-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят гашиш массой более 2 г.

Молодой человек заявил, что купил наркотики у неизвестного гражданина для личного потребления.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении парня.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф