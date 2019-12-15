В Больших Березниках горел сарай

В Больших Березниках произошло возгорание сарая.

Происшествие произошло днём 14 декабря. Возле дома №9, который расположен по адресу – улица Мичурина, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru