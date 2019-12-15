В Больших Березниках горел сарай

В Больших Березниках произошло возгорание сарая.
Происшествие произошло днём 14 декабря. Возле дома №9, который расположен по адресу – улица Мичурина, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 20 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Чамзинском районе загорелся жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru