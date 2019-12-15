Безработная жительница Большеберезниковского района фиктивно прописала в своем доме мужчину

В Большеберезниковском районе безработная местная жительница фиктивно прописала в своем доме мужчину.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце октября текущего года 37-летняя жительница указанного района, не имеющая постоянного места работы, прописала в принадлежащем ей доме, расположенном на территории села Гузынцы, гражданина России 1964 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что жительница Лямбиря фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Источник: 13.мвд.рф