Безработная жительница Большеберезниковского района фиктивно прописала в своем доме мужчину

В Большеберезниковском районе безработная местная жительница фиктивно прописала в своем доме мужчину.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце октября текущего года 37-летняя жительница указанного района, не имеющая постоянного места работы, прописала в принадлежащем ей доме, расположенном на территории села Гузынцы, гражданина России 1964 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что жительница Лямбиря фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.
Источник: 13.мвд.рф